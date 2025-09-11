Se manifiestan paterfamilias del Ponciano Arriaga

CIUDAD VALLES.- Padres de familia y estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM), Ponciano Arriaga, acompañados de sus hijos se manifestaron porque quieren que se les reponga el transformador de su institución, ya que desde el 29 de mayo no tienen energía eléctrica.

Beatriz Adriana Espinoza Ponce, madre de un joven con discapacidad de 18 años que acude al CAM lo dijo de manera sucinta: los 40 alumnos de ese lugar, todos con discapacidades de diferentes tipos, han tenido que tomar clases bajo el techado de la escuela, porque el calor es insoportable en la escuela.

El transformador dejó de funcionar el 29 de mayo y, en caso de que los paterfamilias decidan usar dinero de la Escuela es Nuestra para comprar otro, perderían el subsidio que les otorga Hacienda, además de que el recurso de ese programa lo tienen destinado para otras obras, porque el Ponciano Arriaga tiene muchas necesidades.

Luego de una reunión de poco menos de una hora, el jefe de la URSEHN informó que la compra y obra del nuevo transformador tardaría alrededor de dos meses, por lo pronto, habrá clases en el exterior, como han estado desde que se quedaron sin energía eléctrica.

