Les cae una helada a los sanjuaneros

Cayó una helada sobre los peregrinos de la Caravana Nacional de la Fe, pero celebraron el encuentro con los feligreses de Pinos, Zacatecas.

Los peregrinos avanzaron desde muy temprana hora. Salieron a las 7 de la mañana hacia su nuevo destino, en tanto eran acompañados por paramédicos.

Sin embargo, el reporte que les llegó, del fallecimiento de un peregrino en una de las caravanas, hizo que decayera el ánimo.

En un mensaje, felicitaron a las caravanas porque han recibido el apoyo de los sacerdotes de cada Diócesis, aunque en el caso de los zacatecanos, su párroco no los acompañaba.

Precisamente se les envió un mensaje en el sentido de que inviten a su párroco para que los acompañe en

la peregrinación.

Los feligreses continuarán su camino, justo cuando ya llevan más de la mitad del recorrido, de manera que se tiene la expectativa de que llegarán el domingo puntuales a la catedral de San Juan de los Lagos.

Como ha sucedido en todas las etapas, han recibido alimentos y agua y los acompañan brigadistas de Protección Civil para verificar que no ocurra una incidencia mayor.