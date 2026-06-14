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Limpian drenajes del C.H. y retiran 420 kgs. de residuos

Por Rolando Morales

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Limpian drenajes del C.H. y retiran 420 kgs. de residuos
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      El organismo operador Interapas, informó que la acumulación de residuos en la red de drenaje del Centro Histórico de San Luis Potosí, derivó en una nueva jornada de limpieza preventiva en la que fueron retirados aproximadamente 420 kilogramos de basura y lodos de la infraestructura sanitaria ubicada en el primer cuadro de la ciudad.

      Las labores se desarrollaron en la zona de Eje Vial y los alrededores de la explanada Ponciano Arriaga, uno de los sectores con mayor actividad comercial y tránsito peatonal debido a su cercanía con los mercados tradicionales. 

      Como parte de las tareas de mantenimiento se efectuó la limpieza de 380 metros lineales de red de drenaje, además de la atención de 18 pozos de visita y cinco bocas de tormenta. El objetivo fue mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y reducir el riesgo de obstrucciones durante la temporada de lluvias.

      La limpieza forma parte de las acciones que se realizan en el Centro Histórico para mantener operativa la infraestructura de drenaje y desagüe, especialmente en zonas donde la concentración de actividad comercial y la generación de residuos incrementan la posibilidad de taponamientos.

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