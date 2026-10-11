Limpieza de El Saucito lleva 20% de avance
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A poco más de dos semanas del Día de Muertos, los trabajos de limpieza en el panteón de El Saucito, registran alrededor de 20 por ciento de avance, informó el titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, quien reconoció que las labores, requieren cerca de un mes debido a la extensión del cementerio y al abandono de numerosas tumbas.
El funcionario explicó que las labores comenzaron hace una semana y media, aunque aseguró que durante el año, se mantiene el servicio de limpieza. Sin embargo, la capacidad del personal de Cementerios, resulta insuficiente, por lo que se reforzaron los trabajos con las áreas de Parques y Jardines y Gestión Ecológica.
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