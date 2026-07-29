Servicios Municipales limpia áreas estatales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que la dependencia ha tenido que intervenir en labores de limpieza en espacios cuya conservación corresponde al Gobierno del Estado, debido al deterioro y la acumulación de basura registrada en esas zonas.

El funcionario señaló que, aunque existen áreas con una delimitación clara de competencias, la ciudadanía no distingue qué autoridad es responsable de su mantenimiento, por lo que se instruyó atender también esos puntos para mejorar la imagen urbana. Entre los sitios mencionó el Río Santiago, Río Españita, el Periférico en la zona de la Glorieta Guadalajara.

Azuara explicó que hace dos semanas personal municipal realizó trabajos de limpieza en el Periférico, desde la Glorieta Guadalajara hacia adelante, pese a que esa vialidad corresponde al Gobierno del Estado. Añadió que la intención es continuar con estas acciones.

El titular de Servicios Municipales también hizo un llamado a que ambos niveles de gobierno colaboren en el mantenimiento de los espacios públicos. Consideró que, más que señalar a quién corresponde cada área, es necesario sumar esfuerzos para mantener limpia la ciudad, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la maleza crece rápidamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como ejemplo, indicó han concluido los trabajos de limpieza sobre la avenida Salvador Nava, donde durante dos semanas se atendieron los carriles centrales y se avanzó hasta la Glorieta Juárez. Asimismo, recordó que el Ayuntamiento también intervino en un tramo donde, según dijo, el Gobierno del Estado no había realizado labores de limpieza durante aproximadamente cuatro años, efectuando trabajos tanto en la parte superior como inferior del espacio.