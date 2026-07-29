logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"Spider-Man: Brand New Day": todo lo que debes saber

La película muestra a un Spider-Man más maduro y alejado de la tecnología de Tony Stark.

Por El Universal

Julio 29, 2026 12:43 p.m.
A
Spider-Man: Brand New Day: todo lo que debes saber
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cinco años después de "Spider-Man: No Way Home", Peter Parker regresa a la pantalla grande con una nueva etapa que cambia por completo el rumbo del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).


      "Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, no sólo retoma las consecuencias del hechizo de "Doctor Strange" que borró la identidad de "Peter Parker" de la memoria del mundo, también deja listo el camino para las siguientes películas de "Los Vengadores".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La nueva cinta apuesta por un "Spider-Man" más solitario, más maduro y alejado de la tecnología de "Tony Stark", mientras recupera la esencia clásica del personaje que vemos en los cómics.
      La historia inicia cuatro años después de los acontecimientos de "Spider-Man: No Way Home". Nadie recuerda quién es "Peter Parker". Ni "MJ", ni "Ned", su mejor amigo, ni al resto de las personas que alguna vez formaron parte de su vida.
      Tras sacrificar su identidad para evitar el colapso del multiverso, "Peter" vive aislado mientras intenta reconstruir su vida y proteger Nueva York como el amigable vecino "Spider-Man".
      Esta nueva versión del personaje presenta a un héroe mucho más vulnerable, obligado a fabricar su propio traje y enfrentar el crimen sin el respaldo de "Los Avengers".
      -----¡Cuidado, esta nota contiene spoilers!
      Aunque "Brand New Day" se centra en una historia más personal, su escena postcréditos deja claro que Marvel todavía tiene puesta la mirada en el multiverso.
      Al finalizar la película, "Ned" aparece utilizando un rastreador diseñado para localizar a "Peter Parker". Sin embargo, el dispositivo no logra encontrarlo.
      La falla del aparato sugiere que "Spider-Man" ya no se encuentra en la Tierra y que incluso podría estar en otro universo, una pista que conecta directamente con los próximos eventos del MCU.
      Aunque Marvel no revela cuál será su siguiente aparición, la escena deja abierta la posibilidad de que Peter Parker participe en "Avengers: Doomsday", "Avengers: Secret Wars" o incluso en una nueva entrega en solitario.
      La película también deja de lado gran parte de la tecnología que caracterizó al "Spider-Man" de Tom Holland durante la llamada "Saga del Infinito".
      Entre los actores que participan en esta nueva película se encuentran:
      Tom Holland como "Peter Parker" / "Spider-Man". Zendaya como "MJ". Jacob Batalon como "Ned Leeds". Jon Bernthal como "Punisher". Mark Ruffalo como "Hulk". Michael Mando como "Mac Gargan"/"Escorpión".
      La historia también presenta a distintos antagonistas como "Tombstone", "Boomerang", "Tarántula" y la organización criminal conocida como "La Mano".
      Durante buena parte de la historia, "Peter Parker" investiga una serie de ataques que parecen estar relacionados con "Escorpión", "Tombstone" y "La Mano".
      Sin embargo, la película reserva su principal giro para el acto final, cuando revela que detrás de los acontecimientos existe una amenaza mucho mayor, cuya identidad se mantiene como una de las principales sorpresas de la cinta.
      La película está disponible en salas de cine a partir de hoy.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Spider-Man: Brand New Day: todo lo que debes saber
      Spider-Man: Brand New Day: todo lo que debes saber

      "Spider-Man: Brand New Day": todo lo que debes saber

      SLP

      El Universal

      La película muestra a un Spider-Man más maduro y alejado de la tecnología de Tony Stark.

      Nocturno, la obra que protagoniza Daniel Giménez Cacho
      Nocturno, la obra que protagoniza Daniel Giménez Cacho

      "Nocturno", la obra que protagoniza Daniel Giménez Cacho

      SLP

      El Universal

      El montaje de Nocturno comenzó en 2025, se retomó en 2026 y contará con escenografía entre el público en el Centro Cultural Teatro 2.

      Fallece Javis, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata
      Fallece Javis, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata

      Fallece "Javis", fundador de La Revolución de Emiliano Zapata

      SLP

      El Universal

      El músico destacó con éxitos internacionales como "Mi mejor regalo", "Todo tuyo" y "Mi forma de sentir"

      Asaltan y golpean a Karely Ruiz en su vivienda
      Asaltan y golpean a Karely Ruiz en su vivienda

      Asaltan y golpean a Karely Ruiz en su vivienda

      SLP

      El Universal

      La pareja opuso resistencia durante el asalto ocurrido en la madrugada, lo que derivó en golpes.