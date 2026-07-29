Denuncian agresión de policías de Soledad
Las imágenes captadas dan cuenta de un ingreso violento en una vivienda
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Un video difundido en redes sociales exhibe a por lo menos seis elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad (GCM) ingresando de manera violenta a una vivienda presuntamente en la colonia La Virgen, donde habrían causado destrozos y sometido por la fuerza a un hombre, hechos que hasta el momento no han sido explicados oficialmente por la corporación.
Las imágenes muestran a los agentes entrar y salir del domicilio portando armas largas; algunos de ellos aparecen con el rostro cubierto.
En la grabación también se observa cuando los policías sacan por la fuerza a un hombre, mientras dos mujeres intentan impedir la acción y advierten a los oficiales que la persona padece una enfermedad del corazón. "Está enfermo del corazón, señor" y "el señor está malo, muchachos, agarren la onda", se escucha decir durante el video.
La grabación registra además el llanto de una menor de edad que permanecía al interior de la vivienda durante la intervención. En otro momento, una de las mujeres reclama a un elemento de seguridad, luego de que arrojara un banco para impedir que continuaran grabando el operativo. "Es mi hija, pendejo", responde tras la acción del uniformado.
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Hasta ayer, se desconoce el motivo por el que los elementos ingresaron al inmueble, si existía una orden judicial para hacerlo o si hubo personas detenidas.
Tampoco la Guardia Civil Municipal ni el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez habían emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido al cierre de esta edición.
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