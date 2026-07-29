Promete Torres Sánchez destrabar trámites para obras en la capital
Señaló que hará gestiones ante la CGE para facilitar el inicio de obras
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de sostener una reunión con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, se buscará destrabar cuestiones administrativas con la Contraloría General del Estado (CGE) para el inicio de diversas obras municipales, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).
"Fue un diálogo muy respetuoso, muy provechoso y, bueno, hay varias cosas sobre la agenda que hay que dar de salida", comentó.
Aseveró que la SGG ayudará para que los trámites del gobierno municipal ante la instancia estatal, puedan avanzar y ejecutarse a la brevedad.
Complementó que, de cara al inicio de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la administración estatal generará un acuerdo de coordinación con el ayuntamiento capitalino, a fin de garantizar la movilidad, el alumbrado público y demás servicios municipales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reconoció que pueden existir diferencias entre los gobiernos, sin embargo, siempre debe persistir la apertura del diálogo, porque ningún ayuntamiento puede gobernar sin la colaboración con el Poder Ejecutivo estatal.
"Como estado no podemos cerrar el diálogo con ninguno de ellos (los municipios), porque no podemos seccionar o individualizar el territorio. San Luis Potosí es uno solo", remató.
Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE
Sergio Arturo Aguiñaga señaló que el retraso no responde a cuestiones políticas
no te pierdas estas noticias
Promete Torres Sánchez destrabar trámites para obras en la capital
Rubén Pacheco
Señaló que hará gestiones ante la CGE para facilitar el inicio de obras
Captan nueva agresión de policías de Soledad
Ana Paula Vázquez
Las imágenes dan cuenta de un ingreso violento en una vivienda, donde un hombre fue golpeado
Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar
Rolando Morales
El ayuntamiento capitalino focaliza acciones en zonas de Los Magueyes, Tercera Grande, Arbolitos y Sauzalito