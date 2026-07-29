Promete Torres Sánchez destrabar trámites para obras en la capital

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Luego de sostener una reunión con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, se buscará destrabar cuestiones administrativas con la Contraloría General del Estado (CGE) para el inicio de diversas obras municipales, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

"Fue un diálogo muy respetuoso, muy provechoso y, bueno, hay varias cosas sobre la agenda que hay que dar de salida", comentó.

Aseveró que la SGG ayudará para que los trámites del gobierno municipal ante la instancia estatal, puedan avanzar y ejecutarse a la brevedad.

Complementó que, de cara al inicio de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la administración estatal generará un acuerdo de coordinación con el ayuntamiento capitalino, a fin de garantizar la movilidad, el alumbrado público y demás servicios municipales.

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Reconoció que pueden existir diferencias entre los gobiernos, sin embargo, siempre debe persistir la apertura del diálogo, porque ningún ayuntamiento puede gobernar sin la colaboración con el Poder Ejecutivo estatal.

"Como estado no podemos cerrar el diálogo con ninguno de ellos (los municipios), porque no podemos seccionar o individualizar el territorio. San Luis Potosí es uno solo", remató.