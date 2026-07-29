UNAM analiza repetir examen presencial tras denuncias de trampas

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En medio de la crisis que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por posibles trampas detectadas en su examen de admisión en línea, el académico Héctor Hernández Bringas consideró que la alternativa más viable que tiene la Máxima Casa de Estudios para corregir estas irregularidades es repetir la prueba de manera presencial.

Hernández Bringas, quien se desempeña como investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula que la Comisión Técnica que apenas antier instaló la Universidad Nacional —y que alista conclusiones para esta misma semana— en estos momentos realiza valoraciones de las posibles implicaciones que traería la repetición del examen de admisión.

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"Hay que hacer valoraciones logísticas, porque no se puede armar de un día para otro el examen presencial; implica acuerdos con instituciones privadas y contratación de personal. Pero también valoraciones políticas", señaló.Con esta posible decisión, detalló, estarían de acuerdo por lo menos 135 mil estudiantes que compitieron por un lugar en una licenciatura de la UNAM, que representan al menos un 87% de los aspirantes rechazados en el concurso de admisión.-----Académico pide no descartar "hechos de corrupción" en examen de la UNAMHéctor Hernández Bringas recordó que 157 mil jóvenes presentaron el examen en el concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, de los cuales solo hubo 22 mil aprobados, cantidad mínima comparada con los 135 mil que no obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional.En caso de repetirse la prueba, indicó que debe hacerse también una valoración jurídica, debido a que por lo menos un 10% de alumnos ya recibió una carta de aceptación y no se puede demostrar, hasta este momento, que aprobó con trampas."Hubo fallas en el software utilizado, aunque la empresa ahora dice que no, hubo fallas de supervisión y de control por parte de los responsables en la universidad, sin descartar hechos de corrupción", expresó.En ese sentido, destacó que también hubo aspirantes dispuestos a hacer trampa y un mercado externo que fomentó las irregularidades en el concurso de selección."Ayer la misma presidenta (Claudia Sheinbaum) sugirió la posibilidad de la participación de la fiscalía y tal vez a eso responde la reacción de Territorium", resaltó en relación a la respuesta de la empresa que aplicó el examen, la cual garantizó en una carta dirigida a la UNAM que su plataforma operó "conforme a lo previsto".