Rescatan a cuatro perros de puente

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Cuatro perros fueron rescatados la mañana de este miércoles por elementos de la Policía de la Capital, luego de ser localizados en la parte superior del puente vehicular ubicado en la carretera a Matehuala y Acceso Norte.

El hecho fue reportado desde temprana hora por automovilistas que alertaron sobre la presencia de varios caninos en el ramal que conecta el Río Santiago con la carretera a Matehuala, en dirección al Distribuidor Juárez. De acuerdo con los reportes, los animales permanecían asustados a un costado de la vialidad, por lo que se pidió la intervención de las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos de la corporación acudieron al sitio y, con apoyo de ciudadanos, lograron poner a salvo a cuatro de los perros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó que inicialmente se tenía el reporte de cinco canes; sin embargo, uno de ellos escapó y se internó en calles cercanas antes de que pudiera ser rescatado.

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Los cuatro animales fueron trasladados al Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), donde recibirán atención mientras se realizan las acciones para localizar a sus propietarios.