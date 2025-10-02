Llevan al IFSE "pruebas" contra regidor Jorge Zavala

El regidor del PRD, Jorge Zavala, enfrenta investigaciones y denuncias penales por presuntamente haber exigido dinero a sus trabajadores, confirmó el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Rodrigo Lecourtois, auditor superior del Estado, explicó que la exempleada que denunció los hechos recibió acompañamiento del IFSE para presentar las acusaciones, que incluyen evidencia documental y electrónica.

"La denunciante contaba con capturas y con documentación que, digamos, había una interacción entre el regidor y ella, en donde se le había pedido dinero, en donde hay delitos ya fuera de los servicios públicos, ya más relacionados con la extorsión o con el fraude, y que se le dio el acompañamiento, pero ella ya presentó en lo particular estas denuncias penales", indicó.

Lecourtois señaló que los resultados concretos se podrían conocer en el siguiente ejercicio fiscal, dado que la denuncia corresponde al ejercicio 2025.

"La persona denunciante, incluso ayer tuvo una audiencia en el instituto, presentó dos denuncias penales con acompañamiento del Instituto de Fiscalización y como se trata del ejercicio 2025, que es donde realiza la denuncia, será hasta el siguiente ejercicio donde ya empezamos a ver ya los resultados, sin embargo, la investigación ha tenido, pues ya ha seguido su curso y ha derivado incluso de denuncias ya penales", añadió.

Además del caso de Zavala, el auditor informó avances en la revisión de ingresos por parquímetros en la capital potosina, donde se detectaron irregularidades. Según Lecourtois, falta información precisa sobre los cobros, lo que deja sin certeza el destino de entre 20 y 30 millones de pesos. "No se nos proporcionó la totalidad de los tickets que genera cada máquina, por lo que no hay claridad sobre cuánto se recaudó ni cómo se utilizó", explicó.

El auditor agregó que la fiscalización continúa en distintos municipios, y que la mayoría ha solicitado prórrogas para atender observaciones. "El 90 por ciento de los municipios se han acercado y se han ocupado de estas revisiones", señaló.