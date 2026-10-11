Llevan platica de seguridad a secundaria
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Como parte de los esfuerzos para contribuir a entornos más seguros para la comunidad educativa, la Guardia Civil Municipal, a través de la Dirección de Vialidad, llevó a cabo la plática "Patrulla Escolar" destinada a padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 90.
El director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, explicó que, como parte de las labores de proximidad social, se llevan a cabo estas pláticas para que las madres y padres de familia refuercen su conocimiento sobre la movilidad, así como la importancia de respetar y atender las indicaciones para contribuir a entornos escolares más seguros.
Asimismo, se habló sobre la importancia de respetar los señalamientos viales, cruzar por las zonas peatonales seguras y fomentar la cultura de la prevención desde temprana edad, para fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes durante los horarios de entrada y salida de clases.
Velázquez Urista reiteró que estas acciones de prevención y formación ciudadana son parte de los esfuerzos de la Guardia Civil Municipal y el Gobierno Municipal de Villa de Pozos para mantener entornos seguros y garantizar el bienestar de las familias en temporada escolar.
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