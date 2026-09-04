Llevo ventaja en el proceso: De los Santos

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Marcelo de los Santos Anaya aseguró que encabeza las preferencias para quedarse con la candidatura del PAN en la capital, aunque su aspiración enfrenta resistencias dentro del propio partido por su perfil externo y los señalamientos de haber buscado acercamientos con Movimiento Ciudadano.

El aspirante sostuvo que dos encuestas realizadas fuera del PAN lo colocan por encima de sus competidores. De acuerdo con sus datos, una medición de Bendita Red le da 40.7% de preferencia tras consultar telefónicamente a 193 mil capitalinos, mientras que Berumen, mediante entrevistas presenciales, lo ubica entre 43% y 44%. "Esto nos pone en la punta con una diferencia muy marcada a favor", afirmó De los Santos Anaya .

La disputa interna ocurre mientras De los Santos Anaya intenta acreditar que cuenta con respaldo suficiente para competir. Este jueves presentó las adhesiones de los también exaspirantes Elodia Gutiérrez Estrada, exdiputada federal y del expresidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández. También informó que ha reunido cerca de 6 mil 700 firmas con credencial de elector, recabadas casa por casa y sin utilizar padrones de militantes, con las que, aseguró, cumplió todos los requisitos establecidos por el partido.

Las críticas, sin embargo, no se limitan a su origen externo al blanquiazul. De los Santos Anaya también fue cuestionado por su reciente presencia en un evento de Movimiento Ciudadano y señalado como "chapulín" político.

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El aspirante rechazó esa acusación y respondió: "Mi interés no es personal, yo sí tengo chamba, no soy ´chapulín´. Sé que hay una guerra sucia en mi contra. No me preocupa, pueden decir de mí lo que quieran", expresó.

La definición del candidato todavía tendrá que pasar por la encuesta interna del PAN. El ejercicio estaba previsto del 24 al 31 de agosto, pero se realizará del 15 al 21 de septiembre.