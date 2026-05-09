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Persisten altas temperaturas y alertan por lluvias fuertes en zonas Media y Huasteca

Protección Civil Estatal advirtió sobre posibles tormentas con granizo, fuertes vientos y riesgo de deslaves este sábado en San Luis Potosí.

Por Pulso Online

Mayo 09, 2026 08:30 a.m.
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Persisten altas temperaturas y alertan por lluvias fuertes en zonas Media y Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado 9 de mayo se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes en las regiones Media y Huasteca de San Luis Potosí, aunque continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del estado.

Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en San Luis Potosí

La dependencia señaló que las tormentas podrían estar acompañadas de caída de granizo y rachas de viento fuertes, además de generar deslaves y bajadas de agua en algunas zonas, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Asimismo, alertó sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos debido a las altas temperaturas y el ambiente seco.

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Pronóstico regional y recomendaciones oficiales

En cuanto al pronóstico por regiones, se espera que en la Zona Centro la temperatura máxima alcance los 32 grados Celsius y la mínima sea de 17 grados.

Para la Zona Huasteca se prevé una máxima de 41 grados y mínima de 25 grados, siendo la región más calurosa del estado.

En el Altiplano, el termómetro podría llegar a los 34 grados con mínima de 16 grados, mientras que en la Zona Media se esperan temperaturas de hasta 39 grados y mínimas de 20 grados Celsius.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada constantemente, evitar actividades físicas bajo el sol, usar ropa ligera y permanecer en lugares frescos y ventilados.

También pidió poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores, quienes son más vulnerables ante las altas temperaturas.

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