Lluvias inundan las colonias de Soledad

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Las precipitaciones registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes provocaron afectaciones en diversas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en sectores de la cabecera municipal y la zona oriente.

Entre los puntos más afectados fueron las calles Lanzagorta y Chapultepec, así como la colonia Las Flores, donde el nivel del agua superó las banquetas.

Esta situación generó preocupación entre los habitantes, ya que el paso constante de vehículos provocó el movimiento del agua acumulada, lo que ocasionó que ingresara a algunas viviendas. Los vecinos manifestaron su temor por posibles daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

En la calle Chapultepec, aledaña a Lanzagorta, vecinos indicaron que los problemas de inundación se han presentado desde hace varios meses debido al presunto taponamiento de las alcantarillas. Aseguran que durante las lluvias el agua tardan en descender, situación que atribuyen a la acumulación de basura en la red de drenaje.

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Afirmaron que han reportado el problema al Interapas para solicitar el desazolve de la zona; sin embargo, señalaron que hasta el momento no se han realizado trabajos preventivos.