Lluvias no han afectado carreteras, señala la JEC

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Sólo pequeños derrumbes en diferentes puntos al interior del estado son las repercusiones de las lluvias registradas en los últimos días, por lo tanto, no se han generado afectaciones considerables, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

El funcionario estatal precisó que, en la actualidad, más de 30 equipos de maquinaria realizan labores de limpieza y mantenimiento en cunetas, colocación de señalética, bacheo de carreteras y retiro de tierra y escombro.

"No tenemos caminos cerrados, estamos trabajando en bacheo, rehabilitaciones y construcción de caminos. En general, en esta temporada de lluvias no hemos tenido grandes afectaciones", opinó.

Complementó que la reparación del puente de la Sagrada Familia, localizado entre los municipios de Tanquián y San Vicente Tancuayalab, concluirá en alrededor de 15 días.

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