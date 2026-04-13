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Lluvias por la tarde y calor de hasta 36° este lunes

Protección Civil advierte riesgo de incendios en tres regiones y prevé precipitaciones en Centro y Altiplano

Por Redacción

Abril 13, 2026 08:10 a.m.
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Lluvias por la tarde y calor de hasta 36° este lunes

San Luis Potosí tendrá un arranque de semana con lluvias puntuales por la tarde en las zonas Centro y Altiplano, además de temperaturas elevadas que alcanzarán hasta los 36 grados en la Huasteca.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el pronóstico para este lunes 13 de abril combina ambiente caluroso con condiciones de inestabilidad, lo que podría generar precipitaciones aisladas conforme avance el día.

El calor será más intenso en la Huasteca, donde el termómetro llegará a los 36 grados, mientras que en la zona Media se esperan hasta 32 grados. En tanto, Centro y Altiplano se mantendrán con máximas de 29 grados.

A la par, la dependencia advirtió un riesgo elevado de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano, derivado de las altas temperaturas y condiciones secas en algunas zonas.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 y 21 grados en todo el estado.

El llamado es a tomar precauciones tanto por las lluvias vespertinas como por el riesgo de incendios, en un día que combinará calor, viento y posibles tormentas aisladas.

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