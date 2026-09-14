Logran acuerdos el 90% de los pleitos laborales

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Nueve de cada 10 trabajadores que acuden al Centro de Conciliación Laboral de San Luis Potosí logran alcanzar un convenio con sus empleadores, mientras que sólo uno de cada 10 casos continúa ante el Tribunal Laboral, informó Cecilia Senllace Ochoa Limón, titular del organismo.

La funcionaria explicó que el Centro ha llegado a recibir hasta 200 solicitudes en un solo día, lo que refleja la creciente utilización de los mecanismos de conciliación para resolver conflictos laborales sin necesidad de iniciar un juicio. Incluso en los casos que llegan al Tribunal, agregó, todavía existe la posibilidad de que trabajadores y patrones alcancen un acuerdo.

Ochoa Limón señaló que entre los trabajadores que con mayor frecuencia recurren a esta instancia se encuentran quienes laboran como guardias de seguridad, así como empleados de empresas instaladas en la Zona Industrial. En particular, indicó que las empresas de seguridad privada se encuentran entre las que menos atienden los llamados iniciales del Centro de Conciliación.

Sin embargo, señaló que cuando estos casos llegan a la etapa judicial, las partes suelen alcanzar convenios que posteriormente son ratificados tanto ante el Tribunal Laboral como ante el propio Centro de Conciliación, por lo que la vía conciliatoria continúa siendo una alternativa para resolver las controversias.

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Como parte del balance de agosto, detalló que los trabajadores recuperaron cerca de 80 millones de pesos mediante los procedimientos de conciliación, resultado que atribuyó también a una mayor disposición de los empleados para hacer valer sus derechos laborales.

La titular del Centro añadió que la Dirección de Inspección participa cuando existe la necesidad de intervenir ante una posible vulneración de derechos laborales. No obstante, sostuvo que actualmente existe una mayor cultura entre los trabajadores para identificar sus derechos y exigir su cumplimiento, lo que se refleja en el número de solicitudes que recibe el organismo.