Los fríos disparan males respiratorios

A unas semanas de que inició la presencia de frentes fríos en la entidad potosina, de seis enfermedades infecciosas del aparato respiratorio que da seguimiento la federación en lo que va del 2025, en dos se reportan incrementos en diferentes porcentajes respecto del mismo lapso de 2024.

De acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), se reportó incremento del 21 por ciento (596) en neumonías y bronconeumonías, pues pasó de 2 mil 766 en 2024 a 3 mil 362 en lo que va de este año.

Lo mismo sucedió con las infecciones respiratorias agudas (IRAS), pues de reportar el año pasado 339 mil 150 contagios este 2025 la incidencia llegó al equivalente a un incremento del 2 por ciento (6 mil 302).

Otros padecimientos que mostraron decremento correspondieron a Covid-19 con 57 por ciento (213), al pasar de 376 en la comparación de 2024 a los 163 casos de este año; y faringitis y amigdalitis estreptocócicas con un descenso del 20 por ciento (305), pues disminuyó de mil 479 a mil 174.

En tanto, por tuberculosis respiratoria la positividad correspondió a 318 casos en el 2024 y 313 en el 2025, es decir, una reducción del 1 por ciento (cinco); y otitis media aguda la baja fue de 5 por ciento (mil 033), dado que se redujo de 19 mil 537 a 18 mil 504 contagios.

Esos males son infecciones del tracto respiratorio superior o inferior causadas principalmente por virus y bacterias, que se transmiten por gotículas al toser, estornudar o por contacto con superficies contaminadas.