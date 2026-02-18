Los policías podrán hacer investigación
La medida aplicará en 2027 para estatales y en 2028 para municipales
Las Comisiones Unidas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que permitirá a la policía estatal realizar tareas de investigación, una atribución que actualmente corresponde al Ministerio Público. La iniciativa será votada el próximo martes en el Pleno.
Congreso aprueba reforma para policía estatal en investigación
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención Social, sostuvo que la modificación deriva de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y ejecutada por el secretario de Seguridad Nacional Omar García Harfuch.
Señaló que la medida dotará de herramientas legales a las corporaciones estatales para coadyuvar en la integración de carpetas de investigación.
Capacitación y cronología para policías estatales y municipales
Según los artículos transitorios, las policías estatales asumirán esta facultad en 2027 y las municipales en 2028. El legislador reconoció que el cambio implicará un proceso de capacitación y certificación para los elementos municipales.
Badillo Moreno afirmó que la reforma no modifica la conducción jurídica de las investigaciones, que seguirá en manos de los Ministerios Públicos y las fiscalías. Indicó que las policías participarán como coadyuvantes, bajo el argumento de que son primeros respondientes y cuentan con información relevante en los hechos delictivos.
La propuesta forma parte de un rediseño del modelo de seguridad local que busca ampliar la intervención policial más allá de la detención y puesta a disposición.
En paralelo, el Congreso mantiene abierta la discusión sobre delitos vinculados al uso indebido de inteligencia artificial y la desinformación digital, luego de episodios recientes que generaron alarma social en la Zona Huasteca.
