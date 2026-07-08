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Maestros denuncian retención de pago por parte de la SEGE

Por Ana Paula Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Maestros denuncian retención de pago por parte de la SEGE
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      Alrededor de 16 trabajadores de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en la delegación La Pila, denunciaron que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) retuvo el pago correspondiente a la segunda quincena de junio sin informarles la causa de la medida, por lo que presentaron una queja para que se investigue quién autorizó la suspensión temporal de 

      sus salarios.

      Misael Villa de Jesús, maestro del plantel, explicó que la retención afectó a toda la plantilla laboral, incluidos docentes, personal directivo e intendencia, e incluso a una profesora que se encontraba incapacitada por maternidad. La escuela cuenta con alrededor de 274 alumnos. Señaló que tras acudir a la SEGE para solicitar una explicación, únicamente les informaron que existía un documento que justificaba la decisión, pero no se 

      los entregaron.

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      "Nos mostraron físicamente el documento, pero ni siquiera nos dieron la oportunidad de leerlo. No tienen razón alguna para suspendernos pago, todo lo demás sería ilegal.", declaró. El docente señaló que la dependencia, les indicó que solicitaran la información mediante transparencia, pero hasta el 7 de julio continuaban sin conocer oficialmente los motivos de la retención, aunque el pago finalmente fue liberado mediante cheque el pasado 30 de junio.

      Los trabajadores sostienen que la medida pudo estar relacionada con situaciones que atraviesa el plantel, entre ellas una denuncia presentada ante la Fiscalía (FGE) por presuntos mensajes amenazantes dentro de la escuela; sin embargo, Villa de Jesús aclaró que no pueden afirmar que exista una relación directa, debido a que no cuentan con el documento que explique la determinación de la autoridad educativa.

      "Esperamos que la autoridad educativa del gobierno del Estado asuma su compromiso realmente con respaldar a los maestros y que no esté utilizando la estructura institucional para intimidar a compañeras y compañeros que quizás piensan diferentes a la línea que ellos manejan. Simplemente eso", afirmó.

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