Magistrado del TFJA se afilia a Morena

Luis Fernando González Macías, actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales de San Luis Potosí, formalizó su afiliación al partido Morena mientras se encuentra en proceso de transición hacia un cargo como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La llegada de González Macías a Morena fue dada a conocer a través de redes sociales por la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien compartió imágenes del momento en que se formalizó su incorporación.

A la difusión se sumaron los diputados locales Cuauhtli Badillo Moreno y Carlos Arreola Mallol, quienes también celebraron públicamente la adhesión del nuevo integrante al partido.

La designación como magistrado federal fue aprobada a finales de noviembre por el Congreso de la Unión, en una sesión en la que Morena y sus aliados alcanzaron la mayoría calificada necesaria. El nombramiento se dio en medio de cuestionamientos de la oposición por los vínculos partidistas de algunos de los perfiles avalados para ocupar cargos jurisdiccionales.

En el plano local, González Macías fue electo por el Congreso del Estado el 20 de diciembre de 2023 como Fiscal Especializado en Delitos Electorales, para un periodo que concluye en diciembre de 2030.

De acuerdo con lo establecido, deberá presentar su renuncia al cargo estatal antes de asumir funciones como magistrado del TFJA el 1 de enero de 2026, posición de la que ya rindió protesta.

Hasta el momento, el Congreso local no ha informado si ha recibido dicha renuncia ni cuándo iniciará el procedimiento para designar a su sustituto.

Dentro de su trayectoria en el ámbito público, también se desempeñó como coordinador jurídico del Congreso del Estado, cargo del que fue separado en junio de 2023 tras una resolución judicial que impuso sanciones económicas a diputadas de la Mesa Directiva por el incumplimiento de una sentencia federal relacionada con la magistrada numeraria María del Refugio González Reyes.