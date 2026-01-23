Males cardiacos lideran causas de muertes en SLP

En el primer semestre del 2025, las enfermedades del corazón excepto paro cardíaco, se posicionaron como la principal causa de fallecimiento entre la población del estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y junio del año pasado se confirmó el fallecimiento de 2 mil 532 personas a causa de enfermedades cardiacas.

Precisó que mil 165 corresponden a mujeres y mil 367 a hombres, según las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi.

La mortalidad en el estado provocada por este padecimiento sigue la misma incidencia, tanto a nivel nacional y en las 31 entidades federativas, donde también los residentes murieron principalmente por males del miocardio.

Según la Secretaría de Salud federal, los tipos comunes de enfermedades del corazón y vasos sanguíneos son: hipertensión arterial o presión alta, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas y arritmias.

"La mayoría de las muertes por enfermedades del corazón son prevenibles. La detección temprana y el control de factores de riesgo, como la hipertensión, son cruciales para salvar vidas y mejorar la salud cardiovascular", recomendó.