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Mantiene SSPC operativos viales por el Mundial

Por Rolando Morales

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Mantiene SSPC operativos viales por el Mundial
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital mantendrá un esquema de operativos viales flexible en el Centro Histórico durante las actividades relacionadas con el Mundial, especialmente en aquellos encuentros que generen una mayor concentración de personas, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario explicó que los dispositivos de movilidad se implementan de acuerdo con el aforo registrado en cada partido. Como ejemplo para el partido inaugural se realizaron cierres parciales en calles como Manuel José Othón y extendindos a Escobedo, además de reforzar la vigilancia en los cruces hacia plazas públicas como Fundadores y Plaza de Armas.

      Villa Gutiérrez señaló que la estrategia también contempla facilitar la circulación vehicular en vialidades consideradas como principales rutas de desfogue, entre ellas Constitución, Eje Vial y Universidad, que permiten la movilidad hacia la zona oriente de la ciudad. Asimismo, recordó que se contemplan cierres en la intersección de Independencia y Carranza.

      Para estas labores, la corporación dispone de un estado de fuerza de aproximadamente 100 elementos, quienes se encuentran asignados a tareas de vigilancia, seguridad y control vial en las áreas con mayor afluencia de personas.

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      El titular de la SSPC hizo un llamado tanto a automovilistas como a peatones a mantener la paciencia ante las afectaciones temporales a la movilidad y respetar las indicaciones de tránsito. También exhortó a utilizar los cruces seguros y aprovechar las calles cerradas al tráfico vehicular para desplazarse de manera más segura dentro del primer cuadro de la ciudad.

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