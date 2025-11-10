logo pulso
“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO

Más de 13 mil corredores llenan de energía San Luis

El alcalde llamó a vivir un domingo de mucho atletismo y de unidad en una carrera que ya es tradición

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Más de 13 mil corredores llenan de energía San Luis

Con salida y meta en la emblemática Plaza de Fundadores, más de 13 mil atletas participaron este domingo en el Medio Maratón de San Luis Capital 2025, consolidado como una de las competencias deportivas más importantes del país. El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el arranque de la justa deportiva, que reunió a corredores locales, nacionales y extranjeros en las categorías de 21K, 10K y 5K.

Antes del banderazo de salida, el Presidente Municipal destacó el entusiasmo de las y los potosinos por el deporte, al señalar que “este es un domingo de mucho atletismo, de mucha entrega. Hoy dedicamos esta carrera a la unidad de San Luis Potosí, porque demostramos que podemos juntarnos para disfrutar de una gran fiesta deportiva que ya es una tradición en nuestra ciudad”.

Durante la jornada, el Centro Histórico se llenó de música, alegría y apoyo ciudadano a lo largo del recorrido, que mostró la belleza urbana y patrimonial de San Luis Capital. El evento incluyó la participación de atletas con discapacidad y corredores de alto rendimiento, reafirmando el carácter incluyente y familiar de esta competencia.

El Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso, recordó que el Medio Maratón de San Luis Capital continúa siendo una carrera gratuita gracias al impulso del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Enrique Galindo, y que forma parte de la estrategia para consolidar a la ciudad como La Capital del Deporte.

