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Más de 13 mil estudiantes regresarán a clases en Pozos

Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Más de 13 mil estudiantes regresarán a clases en Pozos
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      Más de 13 mil estudiantes de educación básica de Villa de Pozos regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto, con el inicio del ciclo escolar 2026 – 2027, informó la Dirección de Educación Municipal.

      El director de Educación, Omar Salvador García Oliveros, señaló que con el regreso a clases también se reanudará las actividades académicas, culturales y deportivas que desarrolla la dependencia durante el ciclo escolar.

      Sumado a ello, señaló que durante el periodo vacacional se mantuvo vigilancia en los alrededores de cerca de 100 planteles públicos del municipio, con apoyo de la Guardia Civil Municipal (GCM) poceña, como parte de las acciones para prevenir accidentes en las escuelas.

      De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, durante las vacaciones se reportó un incidente en la primaria Francisco González Bocanegra, aunque no se detallaron las circunstancias del hecho ni los daños registrados.

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      Con el retorno de las actividades escolares, miles de niñas, niños y adolescentes retomarán sus clases en los planteles de educación básica de Villa de Pozos a partir del lunes entrante. 

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