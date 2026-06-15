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Más de 60 mil potosinos tienen discapacidad visual

Información basada en el Censo de Población y Vivienda del Inegi

Por Samuel Moreno

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Más de 60 mil potosinos tienen discapacidad visual
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      La discapacidad visual continúa siendo una de las principales condiciones que afectan a la población de San Luis Potosí, donde más de 60 mil personas enfrentan dificultades para ver, aun con el uso de lentes, de acuerdo con datos oficiales retomados por instituciones estatales.

      Información basada en el Censo de Población y Vivienda del INEGI refiere que en la entidad existen 60 mil 739 personas con discapacidad visual, mientras que 16 mil 739 de ellas residen en la capital potosina.

      La cifra coloca a la discapacidad visual entre las condiciones más frecuentes dentro de la población con discapacidad en el estado, situación que ha impulsado la implementación de programas de atención, rehabilitación e inclusión social.

      Documentos oficiales del Congreso del Estado señalan que la dificultad para ver, incluso utilizando lentes, representa el 42.2 por ciento de las limitaciones reportadas entre las personas con discapacidad en San Luis Potosí.

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      De manera paralela, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha fortalecido durante los últimos años los servicios dirigidos a este sector, mediante capacitación en sistema Braille, orientación y movilidad, así como el uso de herramientas tecnológicas adaptadas.

      Las autoridades han destacado que el acceso a la educación, el empleo y los espacios públicos continúa siendo uno de los principales retos para las personas con discapacidad visual, por lo que organismos públicos y asociaciones civiles mantienen acciones enfocadas en mejorar su inclusión y calidad de vida.

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