Medio Maratón Cáritas provoca cierres y ajustes viales en la capital

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital desplegó este domingo un operativo vial con motivo del Medio Maratón Cáritas, cuyo recorrido atraviesa el Centro Histórico y distintas avenidas del poniente de San Luis Potosí.

La ruta de 21 kilómetros inicia y concluye en la explanada de la Basílica de Guadalupe. Los participantes parten del andador de la Calzada de Guadalupe para continuar por Sevilla y Olmedo, Lerdo de Tejada, Mariscal, Primero de Mayo, Miguel Barragán, Vallejo y avenida Universidad.

En este último tramo, los carriles de extrema derecha fueron confinados para los corredores. La autoridad indicó que el transporte público podrá circular por avenida Universidad y subir al puente vehicular en dirección al distribuidor Juárez.

Posteriormente, el contingente pasará por la Alameda Juan Sarabia y recorrerá calles del Centro Histórico, entre ellas Manuel José Othón, Escobedo, Álvaro Obregón, Morelos, Los Bravo, Aldama, Independencia y Francisco I. Madero, además de ingresar a Plaza de Armas y pasar frente a la Catedral.

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La competencia seguirá por Reforma y Venustiano Carranza hasta la glorieta Bocanegra, para después avanzar por Manuel Nava, Río Papaloapan, Río Kennedy, Guadalcázar, Montes Verdes, Sierra Leona, Cordillera de los Alpes y Cordillera de los Himalaya.

El retorno se realizará frente a la iglesia de la Sagrada Familia. Después, los participantes tomarán la lateral sur de Salvador Nava Martínez, Manuel J. Clouthier, Fray Diego de la Magdalena, avenida Scop, 18 de Marzo, Himno Nacional, Benigno Arriaga, Juventino Rosas y Mariano Jiménez.

El recorrido concluirá después de pasar por 5 de Mayo y Miguel Barragán, para ascender nuevamente a la zona peatonal de la Calzada de Guadalupe.

La Policía Vial pidió a los automovilistas evitar las calles incluidas en la ruta, anticipar sus traslados y atender las indicaciones de los agentes durante el desarrollo de la competencia.