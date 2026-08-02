Huasteca alcanzará los 40 grados antes de las lluvias

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San Luis Potosí tendrá este domingo una jornada calurosa, con temperaturas de hasta 40 grados en la Huasteca, antes de la llegada de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La temperatura más elevada se pronostica para la región Huasteca, con una máxima de 40 y mínima de 23 grados. También se esperan bancos de niebla durante la mañana y lluvias principalmente en zonas serranas. En las partes altas, el termómetro podría descender hasta los 15 grados.

Para el Altiplano se prevé una máxima de 33 y mínima de 15 grados, con posibilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde. En las zonas elevadas, las temperaturas podrían oscilar entre los 8 y 27 grados.

En la región Centro, la máxima será de 30 grados y la mínima de 15. Protección Civil advirtió sobre tormentas puntuales y rachas de viento del noreste durante su desarrollo. En partes altas se esperan registros de entre 9 y 24 grados.

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La Zona Media tendrá temperaturas de entre 21 y 33 grados, además de bancos de niebla matutinos, lluvias puntuales por la tarde y viento del sureste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

La dependencia indicó que la tormenta tropical Genevieve, localizada al sureste de Baja California, continúa debilitándose y no representa riesgo para el país.

Ante las altas temperaturas, recomendó mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas y no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos.

Para reportar emergencias, la CEPC puso a disposición el número de WhatsApp 444 213 2858 y la línea 911.