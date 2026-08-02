Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones

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CIUDAD VALLES.- El Gobierno municipal tiene un adeudo con Hacienda que casi iguala el presupuesto para obras de un año, luego de años de obviar las contribuciones a la dependencia fiscal del país.

El endeudamiento añoso con Hacienda es de 70 millones de pesos, una cifra que podría competir con los poco más de 90 millones de pesos anuales que se destinan al presupuesto de obras, antes de hacer la mezcla de recursos (cuando combinan presupuestos federales y estatales con el municipal).

Los abonos a la deuda han estado sucediendo en los últimos meses, al grado que Hacienda ha descontado parte del recurso en forma de deuda.

Los compromisos tributarios datan de varias administraciones, de acuerdo con información de la Tesorería Municipal, pero que ahora se están haciendo efectivos a la actual administración municipal.

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