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Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde

Los enfermos ya reciben atención médica y están aislados de los demás reos

Por Carmen Hernández

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde
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      RIOVERDE.-  Se registran 2 casos de tuberculosis en el Centro de Reinserción Social, los pacientes ya cuentan con medicamentos y están aislados de los reos que están recluidos en el penal.  

      Se confirmaron dos casos de tuberculosis, una persona privada de su libertad, que proviene de la capital potosina, que ya recibe la atención médica que requiere para que no empeore su salud. 

      El más reciente caso es de un joven que se detectó hace unos meses, el que también ya recibe tratamiento por su enfermedad. 

      Las autoridades del penal se encuentran tomando las medidas necesarias para evitar más contagios entre los reos que están recluidos en este penal.  

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      Incluso los enfermos ya cuentan con su medicamento, el cual es suministrado en tiempo y forma, para que mejore su salud, además de estar aislados de los demás reclusos que hay en el penal.

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