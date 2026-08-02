Aumentos a sindicalizados ya estaban presupuestados
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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que los incrementos salariales otorgados a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento no representarán una afectación para las finanzas municipales, ya que fueron considerados desde la elaboración del presupuesto anual.
Durante el anuncio realizado en el marco del 49 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, el edil explicó que el ajuste salarial fue proyectado desde el año pasado, por lo que únicamente estaba pendiente definir los porcentajes que serían aplicados a cada nivel salarial.
Galindo detalló que los aumentos van desde el 14.7 por ciento para los trabajadores con menores ingresos hasta un 3 por ciento para los niveles superiores de la base trabajadora, con un promedio general superior al 8 por ciento. Precisó además que los funcionarios de primero y segundo nivel no recibirán incremento alguno.
El presidente municipal señaló que el ajuste será retroactivo al mes de enero, por lo que en la próxima quincena los empleados recibirán tanto el salario homologado como el pago correspondiente a los meses transcurridos del año.
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