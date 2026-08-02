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Siguen penurias del Ceepac

Reporta adeudo del gobierno estatal por 3.7mdp a junio; persisten efectos de un recorte de 55% al presupuesto solicitado

Por Jaime Hernández

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Siguen penurias del Ceepac
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sigue reportando dificultades económicas debido a que el financiamiento otorgado por el gobierno del estado es insuficiente para las tareas que realiza.

      Ceepac enfrenta recorte presupuestal y adeudos

      Así lo expone el Informe sobre la situación presupuestal de los órganos públicos locales actualizado por el Instituto Nacional Electoral a junio pasado.

      De acuerdo al documento, el Ceepac reporta que enfrenta un recorte de 55 por ciento del presupuesto solicitado para este año, con respecto de lo que se solicitó al Congreso.

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      El Ceepac había solicitado 407.7 millones de pesos para este año, con los que cubriría las prerrogativas de los partidos políticos, el inicio del proceso electoral, su gasto operativo, una bolsa precautoria por si se decretaba la desaparición de los órganos locales y una cantidad para cubrir un adeudo con el INE que se arrastra desde el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.

      Sin embargo, sólo le fueron autorizados 278.5 millones de pesos lo que representa una reducción total, sin considerar el financiamiento público, del 55.32%.

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      INE mantiene seguimiento medio al Ceepac

      El Ceepac enfatizó que al realizar la distribución de los recursos aprobados por el Poder Legislativo no consideró el presupuesto precautorio solicitado, así como el recurso para cubrir el adeudo con el INE, priorizando la asignación de presupuesto a garantizar su operatividad, por lo que el déficit de este concepto disminuye al 19.92%.

      Además, el gobierno estatal mantiene un adeudo de 3.7 millones de pesos correspondiente al gasto ordinario del Consejo.

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      El INE, señala el informe, decidió mantener al Ceepac en un nivel de seguimiento medio, para monitorear su situación presupuestal a efecto de anticipar cualquier complejidad que pudiera llegar a desarrollarse derivado del recorte de recursos para el presente ejercicio fiscal.

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