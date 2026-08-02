¿Sabías Qué...?

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´CLUELESS´

PARAMOUNT+ APROBÓ ESTE JUEVES LA PRODUCCIÓN DE LA SERIE DE ´CLUELESS´ QUE MARCARÁ EL REGRESO DE ALICIA SILVERSTONE EN EL PAPEL DE CHER HOROWITZ, SEGÚN VARIETY. LA SERIE SE RODARÁ EN LOS ÁNGELES Y SEGUIRÁ LA VIDA DE LA PROTAGONISTA AÑOS DESPUÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA PELÍCULA DE 1995, ESTRENADA POR PARAMOUNT PICTURES Y DIRIGIDA POR AMY HECKERLING.