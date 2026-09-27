Mercado de la Merced, una tradición desde 1948

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con 78 años de historia, el Mercado La Merced se mantiene como uno de los centros de abasto tradicionales de la capital potosina, donde más de 100 comerciantes continúan con la actividad comercial y con las tradiciones que han acompañado al inmueble desde su entrega en 1948.

El pasado 24 de septiembre, los locatarios festejaron a su santa patrona, la Virgen de las Mercedes, con una celebración que incluyó actividades religiosas, música, danzantes, juegos pirotécnicos, lucha libre y una verbena popular que se extendió durante dos días, informó José Armando Espinosa, secretario general de la Unión de Locatarios del mercado.

Explicó que, aunque los comerciantes cuentan con registros de la entrega del inmueble en 1948, la celebración está relacionada principalmente con la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. En ese entonces, el mercado fue entregado bajo el nombre de Mercado Tangamanga y posteriormente, en 2015, recuperó el nombre de Mercado La Merced.

Como parte de los festejos, el 24 de septiembre se realizó una misa a las 7:00 de la mañana en el altar principal del mercado, seguida de una serenata con mariachi; posteriormente hubo música en vivo y a la 1 de la tarde se llevó a cabo una misa solemne a cargo del párroco de la iglesia de San Sebastián.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la jornada también participaron danzantes en honor a la Virgen y se realizaron presentaciones musicales, mientras que en el exterior del mercado se desarrollaron actividades como lucha libre y una verbena en la que participaron comerciantes tanto del interior del inmueble como vendedores externos.

Espinosa Patlán señaló que la celebración registró una importante afluencia de personas, principalmente durante el segundo día, cuando la zona de la Calzada de Guadalupe se encontraba prácticamente llena.

El representante de los comerciantes señaló que, además de preservar la celebración religiosa, los locatarios enfrentan el reto de mantener vigente al mercado ante la competencia de grandes cadenas comerciales y tiendas como Oxxo, 3B y Bara Bara.

"Tenemos que evolucionar a la par. No nos podemos quedar rezagados. Tenemos que competir, porque si no, nos va a comer el tiempo", afirmó.

Indicó que una de las principales estrategias de los comerciantes es ofrecer productos frescos, precios competitivos y atención directa a los clientes, además de conservar la variedad de establecimientos que caracteriza al mercado, entre ellos florerías, carnicerías, cremerías, tortillerías, menuderías y cocinas económicas.

"Lo que más brindamos es calidad, servicio y atención", sostuvo.

Para mejorar la imagen del inmueble, los comerciantes recibieron apoyo de Servicios Municipales y de la Unidad de Gestión para realizar trabajos de pintura en el exterior y en las cortinas de algunos establecimientos.

Destacó que estas acciones buscan darle una nueva imagen al mercado y hacerlo más atractivo para quienes transitan por la zona, particularmente desde el Jardín Colón.

Finalmente, señaló que los locatarios buscan mantener año con año la celebración de la Virgen de las Mercedes, al considerar que forma parte de las tradiciones que deben conservarse para las nuevas generaciones.

"Queremos que esa tradición siga permanente, que las generaciones siguientes lo lleven a cabo, porque los usos y costumbres no podemos perderlos", expresó.