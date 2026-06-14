México cuenta con capacidad de respuesta ante una epidemia

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Pese a reconocer que el sistema de salud mexicano atraviesa una crisis, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, aseguró que el país cuenta con capacidad de respuesta, ante los riesgos epidemiológicos asociados a la Copa Mundial de Futbol 2026, que actualmente se desarrolla con la llegada de miles de visitantes de distintas nacionalidades.

La legisladora señaló que una de las principales preocupaciones sanitarias, es la posible detección de enfermedades importadas, entre ellas el ébola. Sin embargo, consideró que el riesgo de propagación es limitado, debido a que este padecimiento no se transmite por vía respiratoria, como ocurrió con el COVID-19, sino mediante el contacto directo con secreciones y fluidos corporales de una persona infectada.

Azuara Yarzábal advirtió, que la vigilancia epidemiológica no se limita al ébola, ya que la movilidad internacional propia de un evento de esta magnitud puede facilitar la llegada de otros padecimientos. En ese contexto, afirmó que México encabeza actualmente los casos de sarampión en América Latina, situación que calificó como preocupante al mantenerse vigente el riesgo de nuevos contagios procedentes del extranjero.

Como parte de los protocolos establecidos, explicó que el Gobierno Federal dispuso al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en la Ciudad de México, para atender casos sospechosos que pudieran detectarse durante el Mundial. Detalló que cualquier persona bajo observación sería trasladada a esa unidad médica para cumplir con el aislamiento correspondiente y someterse a los estudios necesarios para confirmar o descartar la enfermedad.

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La presidenta de la Comisión de Salud sostuvo que las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica en el país y aseguró que habrá seguimiento permanente a cualquier situación que represente un riesgo para la población.