Miles de potosinos migrante pasarán la navidad en EUA

La comunidad potosina radicada en Estados Unidos, volverá a ser protagonista de una Navidad a la distancia, ya que más de un millón de personas originarias de San Luis Potosí, pasarán las fiestas decembrinas fuera del país, principalmente en territorio estadounidense, donde residen por razones laborales o por su condición migratoria.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado, la diáspora potosina en Estados Unidos podría alcanzar hasta 1.5 millones de personas, aunque no existe un padrón nominal que permita establecer una cifra exacta. La mayor concentración de paisanos se localiza en estados como Texas, California, Illinois, Arizona y Georgia, regiones que históricamente han recibido migrantes provenientes de la entidad.

Para muchas familias, el periodo navideño representa un momento complejo, ya que la mayoría de los migrantes no puede regresar a sus comunidades de origen, lo que obliga a celebrar las festividades lejos de casa.

A pesar de ello, los vínculos con San Luis Potosí se mantienen activos mediante el envío de remesas y el respaldo económico a sus familiares.

El IMEI informó que, durante 2025, solo una parte reducida de los potosinos logró retornar de manera temporal al estado, mientras que otros enfrentaron procesos de repatriación. En lo que va del año, más de 3 mil 400 personas originarias de San Luis Potosí han sido deportadas desde Estados Unidos, principalmente desde entidades fronterizas como Texas y Arizona.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado mantiene en operación programas de apoyo como la Caravana Bienvenido Paisano y esquemas de atención para migrantes retornados, además de la coordinación permanente con consulados mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades reconocen que la mayoría de los paisanos potosinos celebrará esta Navidad lejos de su tierra, sosteniendo desde el extranjero a sus familias y preservando, a la distancia, las tradiciones que los identifican.