logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC

Prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones del estado

Por Redacción

Febrero 04, 2026 07:57 a.m.
A
Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 33, que provocará descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 21 grados en la zona centro y 29 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 4 grados en la zona centro y 7 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la población tomar precauciones para prevenir afectaciones a la salud y riesgos en el hogar, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse adecuadamente, revisar que calentadores, estufas y chimeneas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el ámbito de la salud, Protección Civil exhortó a mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

LEA TAMBIÉN

Activan refugios y auxilio por frío extremo en el Altiplano potosino

Protección Civil atendió a población vulnerable ante el frente frío 33.

Las autoridades señalaron que se mantendrá vigilancia sobre la evolución del sistema frontal y pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital
Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital

Reportan alta carga vehicular en zonas oriente y centro de la capital

SLP

Redacción

Autoridades recomiendan manejar con precaución y anticipar traslados

Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC
Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC

Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC

SLP

Redacción

Prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones del estado

Desechan amparo de Cambio de Ruta contra el Splash
Desechan amparo de Cambio de Ruta contra el Splash

Desechan amparo de Cambio de Ruta contra el Splash

SLP

Redacción

La organización ambiental anunció que impugnará la resolución para que se revise el fondo del caso

Congreso endilga a Ceepac consultas
Congreso endilga a Ceepac consultas

Congreso endilga a Ceepac consultas

SLP

Ana Paula Vázquez