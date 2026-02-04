Mínimas de hasta 4°C por Frente Frío 33: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 33, que provocará descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 21 grados en la zona centro y 29 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 4 grados en la zona centro y 7 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la población tomar precauciones para prevenir afectaciones a la salud y riesgos en el hogar, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse adecuadamente, revisar que calentadores, estufas y chimeneas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.

En el ámbito de la salud, Protección Civil exhortó a mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades señalaron que se mantendrá vigilancia sobre la evolución del sistema frontal y pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.