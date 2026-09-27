logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Minimiza la SEGE la falta de maestros

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Minimiza la SEGE la falta de maestros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de maestros en educación básica, se registra sólo en el nivel de Telesecundaria, derivado que algunos catedráticos se rehúsan a regresar a las plazas asignadas que tenían como comisionados, informó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      Dijo que hace 15 días el departamento administrativo y de recursos humanos de la dependencia estatal, llevó a cabo las últimas modificaciones de espacios laborales.

      "Algunos están buscando el regresar o buscar algún otro lugar. Entonces son unos cuantos que están en ese contexto, pero al 100 por ciento en esta semana van a quedar", señaló.

      Si bien precisó que ante la negativa de no acudir a los centros de trabajo se puede proceder con la apertura de un acta administrativa por abandono del empleo, se opta por generar diálogo con los inconformes para que acepten la determinación de asignación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El poder hacerles concientización de que hay maestros que tienen 10 15 años que merecían más estar en ese espacio, que anteriormente ellos ocupaban y que, pues bueno, todo es un proceso, y que cuando ellos salen del magisterio, pues saben que deben de servir a la comunidad y donde les toque, hay que acudir", sentenció.

      Por separado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que la administración estatal garantizará que no exista ningún plantel en la entidad con docente frente a grupo. 

      "Vamos a platicar esa situación (la falta de docentes) con la secretaria de Educación(Deysi Maribel López Sierra), para garantizar que siempre haya maestros frente a los grupos", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo
        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        SLP

        Pulso Online

        La ruta de 21 kilómetros incluye calles principales y un circuito en Parque Tangamanga I

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP
        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El rector advierte que dejar de cobrar cuotas sin recursos compensatorios afecta la economía universitaria

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre
        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La UASLP podría enfrentar dificultades para pagar nómina si el Gobierno estatal no entrega los recursos atrasados en octubre y noviembre.

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín
        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        SLP

        PULSO

        La GCE realizó dos detenciones en cada municipio; también aseguró una motocicleta sin placa.