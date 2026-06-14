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Monitorearán rampas para discapacitados

Por Ana Paula Vázquez

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Monitorearán rampas para discapacitados
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      Las rampas y accesos para personas con discapacidad en edificios públicos podrían quedar sujetos a revisiones e inspecciones periódicas obligatorias, ante problemas de deterioro, obstrucciones y falta de mantenimiento que limitan su funcionamiento y dificultan la movilidad de miles de personas en San Luis Potosí.

      Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios para establecer obligaciones específicas de conservación, supervisión y mantenimiento de la infraestructura destinada a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad en inmuebles públicos estatales y municipales.

      La propuesta advierte que, aunque existen rampas y accesos adaptados en diversos espacios públicos, éstos pueden presentar pendientes inadecuadas, daños físicos, obstáculos o falta de mantenimiento, lo que reduce su utilidad y genera barreras para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y población con movilidad reducida. El planteamiento señala que la construcción de infraestructura accesible por sí sola no garantiza el ejercicio pleno de los derechos si no existen mecanismos permanentes para verificar su funcionamiento.

      De acuerdo con la iniciativa impulsada por la diputada Brisseire Sánchez López, dependencias estatales y municipales, junto con autoridades de Protección Civil, deberán realizar inspecciones periódicas para verificar que rampas y accesos permanezcan en condiciones seguras y libres de obstáculos. 

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      También se propone establecer convenios con empresas que cuenten con espacios exclusivos y rampas para personas con discapacidad, a fin de garantizar su conservación, retirar vehículos u objetos que impidan su uso y aplicar sanciones a quienes las obstruyan.

      Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) más reciente, en San Luis Potosí habitan 496 mil 661 personas con discapacidad, alguna limitación o condición mental, equivalentes al 17.6 por ciento de la población estatal. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y eventual dictaminación.

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