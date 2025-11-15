Morena critica nombramiento de concejal del PVEM en Villa de Pozos

La diputada local Gabriela López Torres cuestionó que la designación de la nueva concejal presidenta de Villa de Pozos haya recaído en una integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al señalar que la decisión no corresponde al "espíritu del voto popular". La legisladora también subrayó que Patricia Aradillas Aradillas —diputada con licencia— continuará siendo legisladora hasta el último día de su mandato, incluso si asume la representación municipal.

"¿Por qué tendría que ser del Partido Verde? ¿Porque quisieron? ¿Porque lo creen prudente? Para mí debe prevalecer la supremacía del voto popular", expresó López Torres.

La diputada criticó además la intervención del Congreso del Estado en el nombramiento y aseguró que estas determinaciones deberían recaer en el concejo municipal una vez constituido. Aunque reconoció que el Legislativo tiene la facultad de designar a las y los concejales al momento de la creación del Ayuntamiento, insistió en que quienes conforman el municipio deben ejercer sus atribuciones con autonomía.

López Torres recordó que, aunque Villa de Pozos no puede constituirse como cabildo al no haber sido electo por voto popular, cuenta con figuras equivalentes como concejales, regidores y síndicos. Añadió que la falta de un nombramiento de suplente desde la creación del municipio provocó la situación actual, y cuestionó que ahora el Congreso deba intervenir: "¿Por qué la decisión de algo mal hecho... por qué tendría que ser el Congreso?".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enfatizó que Villa de Pozos ya administra recursos y presupuesto propios, por lo que también podría definir la integración de su concejo sin depender del Legislativo. Afirmó que, en su interpretación, la decisión debía surgir del propio consejo para cumplir la promesa hecha a los ciudadanos sobre la elección de sus autoridades y el uso directo de los recursos para atender las problemáticas locales.

Finalmente, sostuvo que su postura no busca favorecer a ninguna persona en particular, sino defender criterios de democracia, autonomía y transparencia.