Reconoce FGE rezagos y prepara nueva Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta pendientes importantes, especialmente en la judicialización de investigaciones y la creación de la nueva Fiscalía de Personas Desaparecidas, reconoció este viernes la titular, María Manuela García Cázares, durante la entrega de su informe anual al Congreso del Estado.

Durante la presentación del documento –explicó- se resume el trabajo de la institución durante el último año y parte del actual, la fiscal señaló que todas las áreas han trabajado en el avance de casos, pero evitó ofrecer cifras sobre cuántas investigaciones han logrado judicializar o sus resultados concretos. La información ahora será revisada por las y los legisladores, quienes tienen 30 días para convocarla a comparecer y solicitar aclaraciones.

Uno de los principales proyectos es la transformación de la Unidad de Personas Desaparecidas en una Fiscalía Especializada, un mandato legal que implica cumplir con estructuras y procesos específicos. García Cázares calificó este paso como un reto importante para la institución, pues requiere coordinación y recursos adicionales.

Sobre presupuesto, la fiscal confirmó que la solicitud para 2026 incluye un aumento destinado a cubrir los costos de la nueva fiscalía, con un monto mínimo estimado de 5 millones de pesos para arrancar operaciones, considerando personal, insumos y labores de prospección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La titular también reconoció que hay pendientes internos, principalmente en el incremento de judicializaciones de carpetas. Tras la entrega del informe, el Congreso decidirá si la cita a comparecer será necesaria para aclarar dudas y revisar los avances de la Fiscalía.