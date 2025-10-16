Morena trata de imponer una dictadura

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, la reforma a la Ley de Amparo es un retroceso y forma parte de todo un paquete con el que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca imponer una dictadura en México de manera lenta, pero inexorable.

Así lo consideró el presidente local de la Fundación Colosio, Adolfo Micalco Méndez, quien recordó que el Revolucionario Institucional denunció “desde el primer momento esta intención de eliminar un instrumento jurídico que tiene muchos años y con el cual las y los ciudadanos podíamos oponernos a acciones del gobierno que considerábamos injustas. De hecho, nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido específicamente crítico y ha fijado la postura del partido”.

Dijo que la reforma a la Ley de Amparo se aprobó “con algo así como 370 votos a favor y 123 en contra. En estos últimos están los votos del PRI. Nuestro partido ha demostrado, siempre en los hechos, su oposición a medidas como ésta”.

Micalco Méndez comentó que ya ha habido múltiples cuestionamientos a la reforma, sobre todo por la retroactividad de la nueva Ley: “Aunque por parte de Morena se dice que no habrá retroactividad, la verdad es que esto quedará sujeto a la discrecionalidad de un juez, el cual podrá decidir si en un juicio de amparo que ya está en proceso, se aplica la ley anterior o la actual ya reformada. Esto sí puede afectar a quienes, actualmente, se están defendiendo de acciones de gobierno”.

Afirmó que la reforma “es parte de todo el paquete que busca imponer Morena para hacerse, primero, con todos los espacios de gobierno, y después, con el control de las diversas leyes. Aunque Morena lo niegue, nos está llevando a una dictadura autoritaria, terrorista y comunista”.