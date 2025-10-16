logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena trata de imponer una dictadura

Por Leonel Mora

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Morena trata de imponer una dictadura

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, la reforma a la Ley de Amparo es un retroceso y forma parte de todo un paquete con el que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca imponer una dictadura en México de manera lenta, pero inexorable.

Así lo consideró el presidente local de la Fundación Colosio, Adolfo Micalco Méndez, quien recordó que el Revolucionario Institucional denunció “desde el primer momento esta intención de eliminar un instrumento jurídico que tiene muchos años y con el cual las y los ciudadanos podíamos oponernos a acciones del gobierno que considerábamos injustas. De hecho, nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido específicamente crítico y ha fijado la postura del partido”.

Dijo que la reforma a la Ley de Amparo se aprobó “con algo así como 370 votos a favor y 123 en contra. En estos últimos están los votos del PRI. Nuestro partido ha demostrado, siempre en los hechos, su oposición a medidas como ésta”.

Micalco Méndez comentó que ya ha habido múltiples cuestionamientos a la reforma, sobre todo por la retroactividad de la nueva Ley: “Aunque por parte de Morena se dice que no habrá retroactividad, la verdad es que esto quedará sujeto a la discrecionalidad de un juez, el cual podrá decidir si en un juicio de amparo que ya está en proceso, se aplica la ley anterior o la actual ya reformada. Esto sí puede afectar a quienes, actualmente, se están defendiendo de acciones de gobierno”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que la reforma “es parte de todo el paquete que busca imponer Morena para hacerse, primero, con todos los espacios de gobierno, y después, con el control de las diversas leyes. Aunque Morena lo niegue, nos está llevando a una dictadura autoritaria, terrorista y comunista”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites
El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites

El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Con amparo, mujer se hace de concesión
Con amparo, mujer se hace de concesión

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco

Urgen a crear un fondo para desastres naturales
Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

SLP

Leonel Mora

Marchan vs. maestro acosador
Marchan vs. maestro acosador

Marchan vs. maestro acosador

SLP

Martín Rodríguez

Alumnos de Economía cerraron la glorieta González Bocanegra, para exigir castigo para el docente