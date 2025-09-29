logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Muestra deterioro nueva Vía Alterna

La malla que filtra las luces altas de los autos ya se empieza a desprender de sus soportes

Por Martín Rodríguez

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Muestra deterioro nueva Vía Alterna

Menos de un mes duró en buen estado la obra de la Vía Alterna. Al derrumbe de un cerro sobre la superficie de rodamiento, que no provocó víctimas, se suma el deterioro progresivo de la malla de protección, que poco a poco se ha venido deteriorando a lo largo del muro de contención.

En algunos puntos los postes que soportan la malla se doblaron a 90 grados con respecto al muro y amenazan con golpear los parabrisas de los carros cuyos automovilistas pasen distraídos por la zona.

En todo el recorrido se aprecia el desprendimiento de la malla de protección que evita el deslumbramiento de la luz alta de los automóviles y la cual debe servir de protección a quienes circulan en sentido contrario.

En toda la zona afectada, no hay áreas habitacionales y por lo tanto, es poco probable que algunos peatones traten de cruzar el muro de contención quitando las mallas de protección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Normalmente, las mallas de contención en las carreteras se encuentran firmes, algunas veces se desprenden, por condiciones de deterioro y exposición a la intemperie, pero la Vía Alterna apenas tiene un mes de uso.

Otra seña de deterioro es el desgajamiento de cerros. En dos tramos, se aprecia el desprendimiento de materiales pétreos, que cayeron sobre la carretera. Sin embargo, hasta ahora y por la baja frecuencia de uso, no ha afectado a los automovilistas.

Los derrumbes no coincidieron con automóviles que pasaban, pero los conductores encuentran en los carriles, montones de piedra y lodo, material que también tapan los desagües.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llaman a planear las compras del Buen Fin
Llaman a planear las compras del Buen Fin

Llaman a planear las compras del Buen Fin

SLP

Samuel Moreno

Crece muerte materna en niñas embarazadas
Crece muerte materna en niñas embarazadas

Crece muerte materna en niñas embarazadas

SLP

Ana Paula Vázquez

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos
Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

SLP

Rubén Pacheco

Clausuran obras de reparación en plaza Alttus
Clausuran obras de reparación en plaza Alttus

Clausuran obras de reparación en plaza Alttus

SLP

Martín Rodríguez

Propietarios no solicitaron permisos de reconstrucción de la zona