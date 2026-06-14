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Mujeres influencers deberán evaluar publicaciones digitales

Por Rubén Pacheco

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Mujeres influencers deberán evaluar publicaciones digitales
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      Si bien las influencer o las mujeres, pueden difundir fotografías con costo en plataformas digitales, es indispensable que evalúen las situaciones de riesgo que pudieran darse, advirtió Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

      Para la funcionaria estatal, no se puede restringir el derecho de la población femenina a optar por este medio de ingreso económico, porque son decisiones particulares de cada persona.

      "Se han dado casos graves a nivel nacional de la misma exposición que se hace en plataformas digitales con cobro, que pueden ponerlas en una situación de riesgo. Creo que sí es importante todo lo que se ha trabajado mucho en el cuidado para la regulación del uso de las tecnologías", expuso.

      Adujo que se discute y analiza desde distintos frentes hasta dónde puede causarles un daño o deterioro a su dignidad como mujeres el uso de tales redes sociales, por ejemplo, el hate u odio mostrado por un sector de los usuarios. Refirió que la SEMU no ha atendido casos de usuarias que denuncien acoso o agresiones en el ciberespacio, sin embargo, en lo que va del 2026 se han acercado cinco madres sobre cómo generar un uso adecuado de las redes sociales con sus hijas adolescentes.

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      "Blindando las madres quizás la posibilidad de que pudieran ser expuestas adolescentes a que les soliciten imágenes, a que le soliciten una imagen que no puedan después difundir, pero sin referir un caso en particular, sino que fueron orientaciones para qué hacer con las adolescentes", remató 

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