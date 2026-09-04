Municipio cerraría 2026 con 85 contratos de obra

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé cerrar 2026 con alrededor de 85 contratos de obra pública, pues a la fecha se contempla llegar al proyecto número 75 y posteriormente incorporar una decena más, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

Explicó que dentro de los proyectos pendientes se encuentran alrededor de cinco contratos relacionados con el programa Vialidades Potosinas, aunque cada uno contempla intervenciones en distintas zonas de la ciudad, por lo que el número de obras individuales será mayor. Señaló que algunos contratos podrían derivar en cuatro, seis u ocho obras, por lo que todavía se encuentra en definición el listado final de colonias y vialidades que serán atendidas durante los últimos meses del año.

Respecto al comportamiento de los costos, Chávez Garza indicó que el precio del asfalto, uno de los materiales que mayor presión generó durante el año, se estabilizó después de las variaciones registradas entre abril y junio.

Añadió que actualmente el suministro se mantiene estable, aunque existe preocupación por posibles cambios en la disponibilidad de insumos derivados de Pemex y de los polímeros utilizados para producir asfalto modificado.

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En cuanto a la inversión, el funcionario señaló que actualmente se tienen más de 600 millones de pesos destinados a obras mediante procesos de licitación, aunque la cifra podría incrementarse conforme concluyan otros procedimientos que se encuentran en curso.

Precisó que será hasta que finalicen las licitaciones pendientes cuando se podrá conocer el monto definitivo de inversión para el cierre de 2026.