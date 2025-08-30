Municipio inicia ordenamiento de tianguis en la ciudad

Este viernes, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, se reunió con más de mil comerciantes de distintas rutas de la ciudad, con quienes acordó el inicio del ordenamiento del sector tianguista.

Con este esfuerzo, el Gobierno de la Capital busca dar certeza, acompañamiento e incluso acceso a programas sociales a quienes participan en esta actividad, mediante el registro y la credencialización de los vendedores.

Ante la presencia de más de mil comerciantes, el Alcalde puso en marcha el programa “Impulsando Mi Tianguis”, una estrategia que busca regularizar el comercio en la vía pública, ordenar la instalación de los tianguis y fortalecer la relación entre autoridades y comerciantes, con ello, se abre un proceso de modernización y organización en beneficio de las familias que dependen de esta economía.

Durante el evento, Galindo Ceballos destacó que, este programa se construyó en coordinación con líderes de los tianguis, quienes respaldaron la entrega de credenciales oficiales y subrayó que este registro, brinda certeza a los comerciantes sobre su actividad dentro de la normatividad municipal, define rutas y espacios específicos y evita invasiones indebidas en la vía pública.

Rafael Solís Méndez, líder de la ruta de tianguistas, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y resaltó que esta acción, representa un paso decisivo para dar seguridad a los comerciantes. A su vez, Juana Torres Villalobos, en representación de los tianguistas, reconoció que desde hace más de una década no existía un acercamiento de las autoridades con este sector, por lo que celebró el esfuerzo por dignificar la actividad y ofrecer capacitación a los vendedores.

Finalmente, el alcalde anunció la creación del Consejo Municipal de los Tianguis, espacio en el que se atenderán temas clave como movilidad, recolección de residuos y convivencia con los vecinos de las colonias. Asimismo, confirmó que los comerciantes serán incluidos en programas sociales del Gobierno de la Capital, lo que representa un respaldo adicional a miles de familias, con el censo y la credencialización de tianguistas inicia una nueva etapa de orden y cercanía con la autoridad.