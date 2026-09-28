Municipios deberán contar con área de derechos humanos

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Solo 12 de los 59 municipios de San Luis Potosí están obligados actualmente por ley a contar con una Coordinación de Derechos Humanos, mientras que en los 47 restantes esta función puede recaer en el área jurídica del ayuntamiento.

El diputado José Roberto García Castillo propuso eliminar este criterio poblacional y establecer la obligatoriedad de contar con esta instancia en todos los municipios.

La iniciativa señala que actualmente no existe un mecanismo público para verificar cuáles Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos operan. El documento identifica referencias de estas instancias en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala, mientras que en Aquismón, Ébano, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Villa de Reyes y Xilitla, municipios que superan los 40 mil habitantes según el Censo 2020, la información institucional correspondiente permanece pendiente de acreditación.

El documento también refiere que en 2017 el Congreso del Estado emitió un exhorto relacionado con la integración de estas Coordinaciones y mencionó a Matehuala, Mexquitic de Carmona y Santa María del Río. De acuerdo con la iniciativa, actualmente no existe un padrón estatal único, exhaustivo y actualizado que concentre información sobre las instancias municipales.

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La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 26 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para establecer que este organismo integre y publique un Directorio Estatal de las Coordinaciones Municipales. Los ayuntamientos deberán proporcionar la información correspondiente y mantenerla publicada en sus portales oficiales.

En caso de aprobarse el decreto, los municipios que no cuenten con una Coordinación tendrán 180 días naturales para instalarla y designar a su titular, además de contemplar los recursos necesarios en el presupuesto de egresos 2027. La CEDH, por su parte, tendría un plazo de 60 días hábiles para publicar por primera vez el directorio estatal.