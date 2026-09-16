¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares

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Pekín, 16 de septiembre (EFE).- La agencia de viajes china Ctrip incorporó a su catálogo vuelos suborbitales de Virgin Galactic para 2027, con un precio de 5.1 millones de yuanes —alrededor de 760 mil dólares— por persona.

La experiencia tendrá una duración de seis días y comenzará en Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos. Los primeros cuatro días estarán destinados a la preparación del pasajero y el vuelo espacial se realizará durante la quinta jornada.

El itinerario incluye una visita a Spaceport America, entrenamiento en una cabina simulada, un ensayo general y cinco noches de alojamiento. El precio no cubre el traslado hasta Estados Unidos, la visa ni los gastos personales.

Inicialmente, la página de Ctrip mostraba un contador con 681 unidades vendidas, pero posteriormente corrigió la cifra a solo dos reservaciones.

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La plataforma explicó que los 681 pedidos correspondían al total registrado mundialmente por Virgin Galactic, mientras que las dos reservas restantes fueron gestionadas directamente mediante Ctrip.

Los interesados deben pagar un depósito y posteriormente confirmar la fecha del viaje con Virgin Galactic. Según la agencia, ya existen reservaciones programadas hasta finales de 2027.

La empresa estadounidense retiró en junio de 2024 su nave VSS Unity y desarrolla los vehículos de nueva generación Delta, con los que pretende retomar sus vuelos comerciales en 2027. Por ello, la realización de los viajes dependerá de que la compañía cumpla su calendario de pruebas y operaciones.

Empresas chinas también buscan entrar en este mercado. Deep Blue Aerospace ofreció en 2024 dos boletos para un vuelo suborbital previsto en 2027, con un costo inicial cercano a 211 mil dólares, menos de una tercera parte del precio anunciado por Ctrip.