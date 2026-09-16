logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares

El paquete de Virgin Galactic incluye preparación y alojamiento, pero no contempla los vuelos a Estados Unidos ni el visado

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2026 05:06 p.m.
A
¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pekín, 16 de septiembre (EFE).- La agencia de viajes china Ctrip incorporó a su catálogo vuelos suborbitales de Virgin Galactic para 2027, con un precio de 5.1 millones de yuanes —alrededor de 760 mil dólares— por persona.

      La experiencia tendrá una duración de seis días y comenzará en Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos. Los primeros cuatro días estarán destinados a la preparación del pasajero y el vuelo espacial se realizará durante la quinta jornada.

      El itinerario incluye una visita a Spaceport America, entrenamiento en una cabina simulada, un ensayo general y cinco noches de alojamiento. El precio no cubre el traslado hasta Estados Unidos, la visa ni los gastos personales.

      Inicialmente, la página de Ctrip mostraba un contador con 681 unidades vendidas, pero posteriormente corrigió la cifra a solo dos reservaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La plataforma explicó que los 681 pedidos correspondían al total registrado mundialmente por Virgin Galactic, mientras que las dos reservas restantes fueron gestionadas directamente mediante Ctrip.

      Los interesados deben pagar un depósito y posteriormente confirmar la fecha del viaje con Virgin Galactic. Según la agencia, ya existen reservaciones programadas hasta finales de 2027.

      La empresa estadounidense retiró en junio de 2024 su nave VSS Unity y desarrolla los vehículos de nueva generación Delta, con los que pretende retomar sus vuelos comerciales en 2027. Por ello, la realización de los viajes dependerá de que la compañía cumpla su calendario de pruebas y operaciones.

      Empresas chinas también buscan entrar en este mercado. Deep Blue Aerospace ofreció en 2024 dos boletos para un vuelo suborbital previsto en 2027, con un costo inicial cercano a 211 mil dólares, menos de una tercera parte del precio anunciado por Ctrip.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares
      ¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares

      ¿Viajar al espacio? Agencia china vende vuelos por 760 mil dólares

      SLP

      Pulso Online

      El paquete de Virgin Galactic incluye preparación y alojamiento, pero no contempla los vuelos a Estados Unidos ni el visado

      ¿Cómo activar el modo Viva México en WhatsApp?
      ¿Cómo activar el modo Viva México en WhatsApp?

      ¿Cómo activar el modo "Viva México" en WhatsApp?

      SLP

      El Universal

      WhatsApp no ofrece modo oficial, pero usuarios pueden personalizar fondo y teclado con motivos patrios.

      La verdad sobre por qué los juegos clásicos siguen moldeando lo que los jugadores quieren hoy
      La verdad sobre por qué los juegos clásicos siguen moldeando lo que los jugadores quieren hoy

      La verdad sobre por qué los juegos clásicos siguen moldeando lo que los jugadores quieren hoy

      SLP

      Redacción

      Los juegos clásicos conservan lecciones de diseño que siguen vigentes en la experiencia de juego moderna.

      ¡Llega Meta One! ¿Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta?
      ¡Llega Meta One! ¿Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta?

      ¡Llega Meta One! ¿Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta?

      SLP

      El Universal

      Ofrece más de 50 funciones adicionales en Instagram, Facebook y WhatsApp con IA integrada