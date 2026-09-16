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Gallardo descarta la capital para su quinto informe

Entregará el documento al Congreso el lunes 21, pero trasladará el acto político a Rioverde

Por Martín Rodríguez

Septiembre 16, 2026 06:22 p.m.
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Gallardo descarta la capital para su quinto informe
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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona descartó la capital potosina como sede del mensaje político por su quinto informe de gobierno y realizará el acto en el municipio de Rioverde.

      El alcalde Arnulfo Urbiola Román será el anfitrión del evento en la Zona Media. El Gobierno estatal todavía no informa el lugar, horario, número de invitados ni costo de la ceremonia.

      Gallardo Cardona y el secretario general de Gobierno confirmaron que el lunes 21 de septiembre se entregará al Congreso del Estado el documento correspondiente al quinto año de la administración.

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      La entrega formal deberá incluir la información financiera y administrativa para su posterior revisión por los diputados. El mensaje político será un acto separado y se realizará después en Rioverde.

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      Con esta decisión, el mandatario volverá a presentar su informe fuera de la capital, donde tradicionalmente se efectuaban estas ceremonias durante anteriores administraciones.

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